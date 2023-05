Águas do Algarve congratula-se pelas 85 Praias de Qualidade Ouro da região em 2023, um distinção dada pela associação ambientalista Quercus.

No ano em que o Algarve volta a ser nomeado para melhor destino de praia da Europa e para melhor destino turístico sustentável da Europa 2023, na Águas do Algarve «temos muitos motivos para nos sentirmos orgulhosos. Acima de tudo pelo facto da nossa atividade diária contribuir de forma direta e decisiva para a obtenção de mais este importante galardão», a porta-voz da empresa, Teresa Fernandes.

«Porque queremos fazer a diferença, na vida das pessoas, a Águas do Algarve, tem como missão, garantir o abastecimento de água para consumo humano e o tratamento de águas residuais de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e fiabilidade, num quadro de sustentabilidade económica, social e ambiental, contribuindo para a melhoria da saúde pública e do ambiente da região algarvia, adotando-se para isso, políticas e práticas cada vez mais responsáveis».

O galardão Praia com Qualidade de Ouro distingue anualmente a qualidade da água balnear das praias de portuguesas, com base na informação pública oficial disponível, tendo exclusivamente em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes Administrações Regionais Hidrográficas.

O projeto Praias Qualidade de Ouro resulta de uma parceria entre a Quercus e as entidades que nos respetivos municípios asseguram o tratamento do saneamento de águas residuais, um processo determinante do ponto de vista ambiental, com influência direta na qualidade das águas balneares, no caso algarvio, a Águas do Algarve.

Na época balnear 2023, o galardão Praia com Qualidade de Ouro é atribuído a 393 praias nacionais, menos 47 do que em 2022. Das 393 praias galardoadas, 327 são costeiras, 56 interiores e 10 de transição.

Todas as regiões do país apresentam descidas no número de praias distinguidas, sendo a região norte a que registou a maior queda. A região Tejo e Oeste é a que reúne um maior número de praias galardoadas (98). A lista completa pode ser consultada aqui.

A Águas do Algarve, assegura, de forma regular, contínua e eficiente, a recolha, tratamento e rejeição de efluentes canalizados pelos utilizadores.

O investimento executado pela empresa, em 2022, no sistema de saneamento de águas residuais foi de 14,2 milhões de euros, acrescido de 6,1 milhões de euros no sistema de abastecimento de água.

A taxa de cobertura do saneamento em alta, na região é atualmente de 96.8 por cento, com um total de 482 quilómetros (km) de coletores, 192 Estações Elevatórias e 79 Estações de tratamento de Águas Residuais (ETAR), sendo a por cento na conformidade de água tratada para 1,2 milhões de habitantes servidos de 96.90 por cento, «indicadores essenciais para a qualidade das águas das nossas praias, e assim, para a obtenção das 85 Bandeiras Douradas, 85 Bandeiras Azuis, e agora também esta importante e distinta nomeação como melhor destino de praia e destino turístico 2023 da Europa», acrescenta Teresa Fernandes.

A totalidade dos investimentos efetuados pela Águas do Algarve até ao final de 2022 é de 689,8 milhões de euros.

A empresa é a entidade gestora do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento ao Algarve. O sistema foi concessionado a 24 de julho de 2019 pela celebração de um Contrato de Concessão, estabelecido com o Estado Português até 2048.

A eficiência e resiliência deste sistema «é fundamental para o Algarve e um fator decisivo para o dinamismo socioeconómico, sendo que a garantia de elevados padrões de qualidade da água para o abastecimento público, constitui um critério diferenciador para o dinamismo socioeconómico da região, nomeadamente para a indústria do turismo, sector industrial e serviços».

Fatores ambientais críticos

Os critérios considerados fundamentais relativamente à água balnear, para a obtenção deste galardão que permitirá a classificação de Praia com Qualidade de Ouro, são: