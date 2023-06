Intervenções nos domínios da Água e Ecossistemas de Paisagem juntam Algarve e Alentejo numa estratégia comum.

Uma estratégia focada na resolução das problemáticas em torno da água e dos ecossistemas de paisagem une 17 concelhos dos territórios e fronteira sob a égide do Instrumento Territorial Integrado (ITI) Água e Ecossistemas de Paisagem, liderada pelas respetivas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e do Alentejo.

Durante a apresentação do plano de ação, que ocorreu na Fundação Manuel Viegas Guerreiro, em Querença, Loulé, foi revelado um conjunto de intervenções que vão materializar a estratégia e concretizar o objetivo de tornar o território mais sustentável e resiliente, perspectivando investimentos no montante de 77,7 milhões de euros, com foco em três domínios: recursos hídricos (45 por cento); ecossistemas terrestres e ambiente (51 por cento); pessoas e território (4 por cento).

Este instrumento mobilizará fundos dos Programas Regionais Algarve 2030 e do Alentejo 2030, potenciando o desenvolvimento de projetos que se enquadrem nas seguintes áreas: proteção ambiental e dos ecossistemas; disponibilidade hídrica e uso eficiente da água; economia verde e circular; investigação e inovação; valorização e revitalização económica e social; capacitação e sensibilização.

O processo participativo, que decorreu nos meses de maio e junho, traduziu-se em sete sessões descentralizadas no território para a apresentação e recolha de contributos, totalizando 350 pessoas.

Deste processo resultou a participação efetiva de 123 entidades das duas regiões, representando os sectores público e privado, associativo e da academia, que apresentaram quase duas centenas de projetos de intervenção.