Está em fase de testes, mas os dois campos de golfe em Castro Marim – Castro Marim Golfe & Country Club e Quinta do Vale – são já regados com águas residuais tratadas. Castro Marim vê assim concretizado o compromisso assumido aquando da aprovação dos empreendimentos turísticos de golfe, em 2005.

Com a construção dos campos de golfe, ficou definido que as águas residuais da nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Vila Real de Santo António (VRSA), que à data era uma obra dos municípios de Castro Marim e VRSA, seriam reaproveitadas para a rega dos campos.

Assim, ficou previamente construída a conduta elevatória de encaminhamento da água tratada para os campos de golfe de Castro Marim, integrada num sistema intercetor elevatório composto por 14 elevatórias e com 33 quilómetros (km) de extensão, que permite que esta ETAR receba efluentes de Altura, Praia Verde, Cabeço, São Bartolomeu, Junqueira, Monte Francisco e Casto Marim.

Esta iniciativa traduz-se num investimento superior a sete milhões de euros, cinco destinados à construção da conduta e mais dois para a respetiva estação elevatória, para além do importante investimento realizado pelos empreendimentos em causa.

Os dois empreendimentos de golfe, com consumos de água dependentes das barragens e com um volume que pode chegar até 1 milhão metros cúbicos (m3), e o agudizar da situação de seca, determinaram a constituição de um grupo de trabalho, por impulso da Câmara Municipal, com as Águas do Algarve e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

O primeiro contrato de fornecimento de ApR – Água para Reutilização, aconteceu em julho deste ano entre a Águas do Algarve e o Castro Marim Golfe.

Para além da rega aos dois empreendimentos, na senda da eficiência hídrica, Castro Marim está também a trabalhar no sentido de que a água reciclada seja aproveitada para outros fins, como a rega de jardins e a agricultura.

Existem já compromissos no sentido de garantir o mesmo funcionamento para o Empreendimento de Almada D’Ouro, Corte Velho, e, no sistema litoral, para o empreendimento Verdelago.