Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos (AECO) mobilizou 100 voluntários para limpeza ambiental na península do Ancão (ilha de Faro).

Ao longo de 21 dias a Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos (AECO) mobilizou 100 voluntários na península do Ancão, também conhecida por ilha de Faro, para recolher resíduos nas zonas lagunar e costeira.

Apesar de ser impossível quantificar os resíduos que foram recolhidos no total das ações, a AECO estima que tenha sido possível recolher cerca de meia tonelada composta maioritariamente por artes de pesca abandonadas, beatas, embalagens descartáveis de plástico, latas de alumínio, mas também garrafas e até mesmo frascos de vidro.

Estas campanhas de limpeza são realizadas anualmente pela associação no âmbito do seu projeto Ria+ e têm vindo a beneficiar zonas diferentes do Parque Natural da Ria Formosa.

«Dado que o nosso principal objetivo com este projeto é contribuir para a valorização do parque natural, temos vindo a trabalhar em diferentes zonas como as ilhas da Culatra ou da Barreta, mas tentamos também todos os anos integrar de ações de conservação com outras de sensibilização e de beneficiação de equipamentos coletivos. Sendo disso exemplo as pinturas que começamos em 2021 e terminamos agora para dar mais cor ao centro náutico da praia de Faro», refere Ricardo Barradas, presidente da AECO.

O balanço destas ações culmina inevitavelmente com uma reflexão sobre atividades que poderão ser incluídas na intervenção no próximo ano.

«Foi muito chocante saber dos incêndios que aconteceram aqui antes de chegarmos. Quando nos levaram lá fiquei muito impressionada, é muito triste tudo queimado. Eu e as minhas colegas gostávamos de voltar para o ano para ajudar a limpar e reflorestar essa área», conta Margaux, uma das voluntárias.

A associação tem tido o privilégio de contar com o apoio de grupos de escoteiros internacionais que se deslocam ao nosso país especificamente para participar no projeto Ria+.

A par destas associações internacionais, colaboraram também na edição deste ano o município de Faro, mais especificamente através do Centro Náutico e do Parque de Campismo da Praia de Faro, o Parque Natural da Ria Formosa, a AIPAR – Associação de Proteção à Rapariga e à Família, e a associação Red Seagull, às quais a AECO agradece o apoio.