Abertas inscrições para ação «vamos limpar terra e mar» em Albufeira

«Vamos Limpar Terra e Mar» é o mote para uma ação de limpeza subaquática e terrestre, a decorrer em Marina de Albufeira.

Preservar e conservar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Os oceanos são uma das principais reservas de biodiversidade do mundo, constituem mais de 90 por cento do espaço habitável do planeta, sendo que albergam cerca de 250 mil espécies conhecidas e fornecem metade do oxigénio que respiramos.

Consciente desta realidade, o município de Albufeira está empenhado nesta causa primordial para a sobrevivência do nosso planeta «a casa de todos nós», sublinha o presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

José Carlos Rolo refere que «o município tem desenvolvido um forte investimento em ações e iniciativas que visam proteger a qualidade ambiental das nossas praias, nomeadamente ao nível do saneamento e limpeza do areal, o que tem resultado em impactos bastante positivos no que se refere à imagem do destino». Recorde-se que há já vários anos que Albufeira é líder ao nível da Bandeira Azul e das bandeiras qualidade ouro, o que nos posiciona como um dos melhores destinos turísticos a nível nacional».

Cristiano Cabrita, vice-presidente da autarquia e responsável pelos pelouros do Ambiente e Assuntos do Mar, recorda que a primeira edição contou com a participação de 109 voluntários e resultou na recolha de mais de 2 toneladas de lixo do areal, das arribas e do fundo do mar.

O autarca chama a atenção para que «todos os anos 5 a 12 milhões de toneladas de plástico vão parar aos oceanos, matando mais de 1 milhão de aves marinhas e mais de 100 mil tartarugas, focas e baleias, para além de um imenso número de peixes, pelo que é urgente combater a contaminação dos oceanos».

Cristiano Cabrita aproveita para a apelar a todos os cidadãos que no próximo dia 16 de setembro, se juntem à iniciativa. Para o efeito, os interessados deverão proceder à respetiva inscrição aqui.

Fotos: Rui Gregório/ CMA