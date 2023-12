Zoomarine prepara lançamento de novidades para 2024

Para a próxima temporada, de 7 de março a 30 de novembro, o Zoomarine anuncia novidades: uma nova atração familiar e duas apresentações.

Culmina mais uma temporada no Zoomarine e as apostas de 2023, como o escorrega Quetzal, e as melhorias realizadas no Parque, parecem ter-se refletido «na satisfação do visitante».

O Parque reforçou o foco na sustentabilidade ambiental, com a utilização de águas residuais recicladas para a rega de espaços verdes, instalando mais painéis fotovoltaicos, reforçando a frota elétrica e implementando mais mecanismos de economia verde.

Ainda em 2017, já o sistema de captação de água salgada instalado permitiu naturalizar os diversos habitats marinhos com água diretamente do mar, bem como abastecer várias atrações aquáticas, constituindo tanto um reforço no bem-estar animal como para a preservação da água.

«A prioridade inabalável do Zoomarine permanece no bem-estar animal das espécies que compõem a família zoológica, cuidado esse que se mantém durante os meses de inverno», realça o Parque.

Também a educação ambiental é «indissociável» da missão do Parque, através das diversas apresentações zoológicas para os visitantes, das parcerias científicas locais, nacionais e internacionais, passando pelo trabalho do Porto d’Abrigo do Zoomarine no salvamento, reabilitação e devolução ao meio selvagem de várias espécies aquáticas e marinhas.

Além do trabalho com a comunidade envolvente, a participação na conservação das espécies premente durante este ano na crise ambiental no rio Téfé, no Amazonas, não apenas com apoio financeiro mas também, com envio de cuidados especializados pela mão de um dos médicos-veterinários do Zoomarine, permitiu apoiar os trabalhos de salvamento e monitorização de golfinhos selvagens.

Para a próxima temporada, a data de abertura está marcada para 7 de março, culminando a 30 de novembro, «com novidades surpreendeste que chegarão ao longo da época, desde uma emocionante nova atração familiar a duas inéditas apresentações temáticas», desvenda o Zoomarine.

Até lá, o Parque tem em vigor uma campanha de Natal com descontos até 25 por cento nas entradas para 2024, adquiridas através do website, disponível aqui.

Os ingressos para qualquer data da temporada 2024 podem ser comprados até ao dia 16 de janeiro Entradas parque temático – Normal desde 24€ ; Junior/Sénior desde 16€ .