«Youth Talks» assinalam Dia das Competências Jovens no IPDJ Algarve

Iniciativa «Youth Talks» será um espaço para os jovens se desafiarem e mostrarem ao mundo as suas competências.

O Dia Mundial das Competências Jovens celebra-se a 15 de julho e, nessa mesma data, às 18h00, a Associação Juvenil Sê Mais Sê Melhor e a Direção Regional do Algarve do IPDJ – Instituto Português do Desporto e da Juventude vão dinamizar uma tarde de atividades intitulada «Youth Talks», onde todas as pessoas jovens poderão ter um momento para falarem do que gostam, do que sabem fazer ou do que aprenderam com determinada experiência.

A iniciativa pretende ser algo informal, que seja vista como um espaço de boa disposição e onde, de forma gratuita, todas as pessoas entre os 12 e os 30 anos possam desafiar-se e mostrar ao mundo as suas competências.

A quem participar, apenas é solicitado que construa uma apresentação e que em cinco minutos mostre a sua competência, seja ela qual for.

Para oficializar a inscrição enquanto participante, basta aceder ao formulário disponível aqui.

O evento será também aberto ao público, pelo que qualquer pessoa que queira inspirar-se com as competências jovens pode reservar a sua presença neste link.