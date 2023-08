Yolanda Hopkins sagra-se tricampeã do Boardmasters em Inglaterra

Yolanda Hopkins voltou a subir ao primeiro lugar do pódio do Boardmasters, ganhando ainda pontos para o circuito Challenger Series 2024.

A surfista algarvia Yolanda Hopkins venceu ontem, domingo, dia 13 de agosto, o Boardmasters, QS 1000 e a etapa inaugural do circuito de qualificação regional europeu 2023/2024 que se realizou em Fistral Beach, Inglaterra.

A atual campeã europeia sagrou-se tricampeã deste evento (2019, 2022 e 2023), tendo derrotado na final a britânica Alys Barton com o score de 13.40 pontos (6.83 + 6.57 pontos) contra os 12.36 da adversária, abrindo ainda as portas para o circuito de qualificação europeu.

Yolanda Hopkins fez uma caminhada ascendente desde 2019, ano em que se sagrou campeã nacional, até conquistar mais um título tendo vencido todas as baterias que disputou no evento.

No sábado, começou por vencer nos quartos-de-final a britânica Vittoria Farmer, sendo que no domingo derrotou a alemã Rachel Presti nas meias-finais efetuando a melhor onda (8.63 pontos) e melhor score do evento com 16.80 pontos (8.63 + 8.17).

A surfista algarvia começa da melhor forma a defesa do título europeu que conquistou este ano, ganhando ainda pontos para a requalificação para o circuito Challenger Series de 2024.

A próxima etapa do circuito europeu para Yolanda Hopkins é o Caraïbos Lacanau Pro que se realiza de 15 a 20 de agosto em Lacanau, França.