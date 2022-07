XXIV Festival de Bandas acontece em Castro Marim

Iniciativa da Banda Musical Castromarinense.

O XXIV Festival de Bandas acontece no próximo sábado, dia 9 de julho, na Praça 1º de Maio, em Castro Marim, numa iniciativa da Banda Musical Castromarinense, que conta com as participações da Banda Filarmónica 1º de Dezembro de Moncarapacho e da Sociedade Filarmónica de São Cristóvão da Caranguejeira.

O programa arranca às 17h00 horas com a chegada das bandas convidadas a Castro Marim, seguindo-se a execução dos respetivos hinos. Às 18h00, decorre um desfile pelas ruas de Castro Marim.

O festival termina com um concerto na Praça 1º de Maio às 21h00, com as bandas participantes.

O XXII Festival de Bandas tem os apoios da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Castro Marim.