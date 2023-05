World Travel Awards 2023: Algarve tem 44 nomeações, incluindo a sustentabilidade

O Algarve e a hotelaria da região voltam a estar em alta na ronda europeia dos World Travel Awards 2023.

O Algarve e a hotelaria da região voltam a estar em alta na ronda europeia dos World Travel Awards, os Óscares do Turismo, onde o destino obteve este ano um total de 44 nomeações, incluindo na nova categoria que premeia a sustentabilidade dos destinos turísticos.

Se, por um lado, a região volta a ser nomeada para Melhor Destino de Praia da Europa, depois de já ter sido reconhecida por nove vezes com a maior distinção balnear europeia, por outro, a novidade é a nomeação do Algarve para Melhor Destino Turístico Sustentável da Europa 2023, uma nova categoria dos galardões que premeiam a excelência no setor das viagens e turismo a nível global.

Já o alojamento turístico algarvio conta 42 nomeações em diversas categorias, incluindo as de Melhor Hotel de Praia, Melhor Resort de Praia, Melhor Resort Familiar, Melhor Resort Lifestyle ou Melhor Resort de Lazer da Europa.

«O turismo no Algarve é hoje um setor muito mais comprometido com o desenvolvimento sustentável e estas nomeações resultam da consciencialização de todos sobre a necessidade de implementar boas práticas e alterar comportamentos para fazer do turismo uma atividade económica viável a longo prazo», observa o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

«Ao mesmo tempo, o Algarve é atualmente percepcionado como um destino mais qualificado e cosmopolita face aos seus principais concorrentes internacionais, como atestam as dezenas de nomeações da hotelaria da região em categorias-chave da oferta turística», conclui o responsável.

Na corrida para Melhor Destino Turístico Sustentável da Europa 2023, o Algarve enfrenta o Arquipélago da Madeira, Baden-Württemberg (Alemanha), Dubrovnik (Croácia), Edimburgo (Escócia), Maiorca (Espanha), Pembrokeshire (País de Gales) e a Região de Ática (Grécia).

Quanto à categoria de Melhor Destino de Praia da Europa 2023, desafiam o Algarve, detentor do galardão, a Ilha de Porto Santo (Madeira), Cannes (França), Corfu e Costa Navarino (Grécia), Maiorca e Marbella (Espanha) e a Sardenha (Itália).

A votação decorre até 20 de agosto e é aberta tanto a viajantes e público em geral como a profissionais das viagens e turismo, sendo o vencedor anunciado no final de setembro, durante uma gala a decorrer em Batumi, na Geórgia.