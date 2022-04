Workshops ensinam corte e costura pelo concelho de Silves

Objetivo passa por «preservar e valorizar os saberes tradicionais».

A Câmara Municipal de Silves, através do seu sector de Educação, irá dinamizar workshops de corte e costura no mês de maio, nos vários Polos de Educação do concelho.

As localidades de Silves e Tunes acolhem o workshop no dia 7 de maio, enquanto São Marcos da Serra e São Bartolomeu de Messines terão o seu workshop a 28 de maio, em ambos os casos entre as 14h00 e as 17h00.

O município de Silves pretende, assim, «preservar e valorizar os saberes tradicionais, proporcionando a partilha de conhecimentos entre as diferentes gerações».

Os workshops são abertos ao público em geral, mas sujeitos a inscrição prévia e limitada a 10 participantes por Polo de Educação.

As inscrições poderão ser feitas através do telefone 282 440 815, por e-mail ou junto dos diferentes Polos de Educação.