Workshop de Defesa Pessoal juntou mulheres de Castro Marim

Castro Marim acolheu no sábado, dia 27 de novembro, um Workshop de Defesa Pessoal para Mulheres, iniciativa que reuniu meia centena de participantes e que assinalava o Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher.

Destinado a mulheres de todas as idades, o workshop decorreu com o treinador João Pacheco, centrando-se na aprendizagem de técnicas de defesa, controlo e domínio.

O foco da iniciativa passou por capacitar as participantes com as ferramentas necessárias e suficientes para a defesa da sua integridade física, de modo a prevenir situações ameaçadoras.

Integrado na campanha Portugal Contra a Violência (#PortugalContraAViolência), este workshop foi organizado pela Associação de Defesa Pessoal do Algarve – Sistema Elite DP, com o apoio da Câmara Municipal de Castro Marim, Leões do Sul Futebol Club, Instituto Português do Desporto e da Juventude, Federação de Ju-Jitsu e disciplinas associadas de Portugal e Agrupamento de Escolas de Castro Marim.