Woofland by Iron Dog inicia esta semana formações na área animal

Woofland by Iron Dog, em Loulé, inicia várias formações na área animal: nutrição, cães de ajuda social e comportamento são algumas das propostas.

A Woofland dá início a uma série de formações na área animal. Da nutrição, aos cães de ajuda social, cães de raças potencialmente perigosas, fotografia, grooming, e formação na área comportamental, são apenas alguns dos conteúdos programáticos planeados para o próximo trimestre pela Woofland by Iron Dog, em cooperação com a escola de treino canino Iron Dog Algarve e diversas outras entidades especializadas em diferentes áreas do universo animal, no centro comercial Mar Shopping Algarve, em Loulé.

A falta de formação especializada na área animal é uma carência de longa data na região. De forma a combater essa carência e a munir os proprietários de animais de mais conhecimentos para que façam decisões mais informadas e conscientes, a Woofland by Iron Dog arranca com uma série de diferentes ações formativas.

A primeira arranca já no sábado, dia 10 de dezembro, às 16 horas. Trata-se da formação «Nutrição animal: conceitos básicos», ministrada pela nutricionista Joana Carido da Cunha, fundadora da Ruff Dog e autora de vários livros sobre esta matéria.

Os formandos poderão aprender a interpretar melhor os rótulos de ração para fazer opções para adequadas aos seus animais, saber mais sobre alimentação BARF (Biologically Adequate Raw Food) e natural e também aprender a avaliar a composição corporal do cão/gato.

No dia 16 de dezembro, às 18 horas, terá lugar a formação «Os cães de ajuda social: cães de biodeteção», com o formador Marco Serrão.

Será uma incrível oportunidade para aprender mais sobre a extraordinária capacidade olfativa do cão aliada à ciência. Serão abordadas as temáticas do olfato canino, as aplicações da biodeteção e exemplos desde a biodeteção médica até ao impacto ambiental e conservação da natureza.

Ainda no mesmo dia, entre as 17h30 e as 22 horas irá realizar-se no interior do MAR Shopping Algarve uma sessão fotográfica animal dedicada ao Natal com um cenário alusivo à quadra, a cargo do conceituado fotógrafo especializado em fotografia animal Carlos Filipe.

A 14 de janeiro de 2023 realiza-se a formação «Cães de raça perigosa ou potencialmente perigosa» ministrada pelo treinador de cães certificado João Paulino e no mesmo dia realiza-se nova Sessão Fotográfica animal sob a temática «Ano novo» entre as 18 e as 22 horas.

Ainda em janeiro, no dia 15, às 18 horas, realizar-se-á a formação «Os cães de ajuda social: intervenções assistidas por animais e cães de assistência» ministrada pela formadora Daiana Ferreira, presidente da KOKUA, onde será explorada a forma como a interação humano-animal traz benefícios a nível emocional, cognitivo, físico e orgânico.

Nas últimas décadas, esses ganhos têm conquistado especial relevância como um recurso complementar para potenciar o bem-estar e autonomia das pessoas com diversidade funcional e outras populações.

Esta formação explorará os conceitos e princípios básicos das Intervenções Assistidas por Animais, assim como dos Cães de Assistência.

A 4 de fevereiro, pelas 18 horas, terá lugar a formação Preparar a chegada de um novo membro à família a cargo do formador Ricardo Lima, e a 12 de fevereiro realizar-se-á a sessão fotográfica animal dedicada ao Carnaval.

Ainda em fevereiro, a formação «Manual de cuidados para gatos» será totalmente dedicada aos felinos.

Está agendada dia 25 às 18 horas, data em que a médica veterinária Sara Alves irá explorar temáticas como o comportamento, a alimentação, higiene, saúde entre outras, focadas apenas no universo dos gatos.

Para o mês de março, e também no dia 25, às 18 horas, está agendada a formação «Cuidados básicos de higiene para cães e gatos» ministrada por Vera Fernandes, formadora certificada e fundadora do salão de beleza Pet’s Glamour, de Quarteira.

Nesta formação serão introduzidos conceitos básicos de higiene e manutenção da pelagem do animal de estimação, aplicar o banho do cão e gato passo a passo, limpeza de ouvidos, limpeza ocular, corte de unhas, escovagem e remoção de nós, secagem e desmistificação de alguns mitos.

Todas as formações terão lugar nas instalações da Woofland by Iron Dog, sediada no MAR Shopping Algarve, e carecem de inscrição aqui.

Para mais informações contacte woofland@irondog.pt, ligue 967774211 ou visite-nos nas nossas redes sociais do instagram (@wooflandbyirondog) e facebook.