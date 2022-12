WallRide e artistas urbanos reabilitam skatepark de Faro

Skaters da WallRide e artistas urbanos locais uniram esforços no skatepark de Faro para a primeira fase de reabilitação daquele equipamento público.

A associação WallRide juntou a sua comunidade de skaters a artistas urbanos para reabilitarem visualmente o skatepark de Faro, no passado domingo, dia 27 de novembro.

Uma vez que aquele equipamento foi alvo de negligência e abandono durante vários anos, o ambiente visual «causava desconforto aos seus utilizadores regulares, comprometendo também a integridade funcional de algumas rampas e obstáculos», explica a associação.

No primeiro ano de trabalho, a WallRide já tinha avançado com algumas intervenções no espaço, ainda assim, «reconheceu a legitimidade da comunidade local do grafiti, utilizadores secundários do mesmo», aponta o coletivo.

Nesse sentido, a edição de novembro dos WallRide Sundays, evento organizado pela associação, serviu para «expandir as já existentes pontes entre ambas comunidades, de modo a garantir a funcionalidade na ótica desportiva, assim como a integridade estética do skatepark de Faro».

Este relacionamento entre as culturas do grafiti e do skate, nas palavras da WallRide, «sempre foi evidente nos espaços partilhados por ambos», mas as novas tendências «ditam que essa mesma relação seja repensada nos confins dos skateparks».

Artistas urbanos como o SEN, RES, Pierre Levert, SAUK, IODA, SAMIRO e PORS ajudaram na concretização desta primeira fase de um projeto de larga-escala, que visa «conciliar o bem-estar dos utilizadores do espaço com a elevação da legitimidade artística de artistas locais», refere a WallRide.

Também de acordo com o coletivo, o objetivo é «continuar a expandir o trabalho de reabilitação de infraestruturas públicas em Faro, e onde for necessário; apostando na formação de gerações futuras com a Escola de Skate, assim como a proteção e apoio a minorias e projeção da comunidade do skate algarvio, através dos seus departamentos WallRide Community, South Girl Skate, e revista LODO Zine».

Para a primeira fase de reabilitação do skatepark de Faro, a associação sem fins lucrativos contou com o donativo da marca de tintas CIN, que respondeu ao apelo e «nos ajudou na missão de devolver o skatepark ao público geral, enquanto se promove boas práticas de cidadania, ações sociais, educativas e desportivas».