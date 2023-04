VRSA vai celebrar o Dia da Liberdade em todas as freguesias

O Dia da Liberdade em Vila Real de Santo António vai passar pelas três freguesias do concelho com espetáculos musicais e uma mostra documental.

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) prepara-se para celebrar o 49.º aniversário do Dia da Liberdade, 25 de Abril de 1974, com um programa que se estende a todas as freguesias e inclui uma sessão solene e um espetáculo musical.

Os festejos iniciam-se no Dia da Liberdade, que este ano calha a uma terça-feira, com o hastear da bandeira e uma arruada musical, com a Banda Filarmónica da Associação Cultural de Vila Real de Santo António, nas três freguesias do concelho.

De seguida, às 11h00, terá lugar, no Centro Cultural António Aleixo, a Sessão Solene da Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António comemorativa do Dia da Liberdade.

Já pelas 15h00, em Monte Gordo, frente ao Casino, a tarde contará com uma atuação musical de Zé Aníbal.

As celebrações do dia 25 de Abril encerram com um espetáculo musical de homenagem à poesia e obra de Ary dos Santos, às 21h30, na Praça Marquês de Pombal, em VRSA.

Denominado «Poeta Castrado, não!», o evento é produzido pela Associação Cultural «II ACTO» e os temas serão interpretados por João Frizza, que se fará acompanhar pela fadista Alexandra.

Igualmente integrada nas comemorações do Dia da Liberdade, a Biblioteca Municipal Vicente Campinas acolhe, até ao dia 28 de abril, a mostra documental «25 de Abril em Notícia».

Antes disso, na sexta-feira, dia 21 de abril, o Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes recebe, às 18h00, mais uma edição do ciclo «Arquivo entre Histórias».

A sessão é conduzida por Mário de Sousa e tem como tem como tema «Contributos para a memória da resistência às ditaduras em VRSA e Castro Marim».

O programa completo pode ser consultado aqui.