VRSA: Tradição dos Maios regressa a Santa Rita no Dia do Trabalhador

Haverá também uma Feirinha de Artesanato e Produtos Regionais.

A tradição dos Maios está de volta à Aldeia de Santa Rita, concelho de Vila Real de Santo António, no feriado do Dia do Trabalhador, numa iniciativa desenvolvida em estreita colaboração com a população local e que pode ser visitada durante todo o dia nas ruas da localidade, permitindo reviver esta antiga tradição festiva tão característica na região.

Em muitos locais do Algarve, é costume, no primeiro dia de maio, criarem-se os Maios ou Maias, enfeitá-los e colocá-los na rua. São bonecos e bonecas que representam pessoas, em tamanho natural, cheios com palha, trapos, jornais amachucados e vestidos com roupa usada.

São feitos pelas populações com simplicidade e improvisação, normalmente acompanhados de reproduções de animais e objetos de uso comum, encenando atividades quotidianas, com dizeres a propósito em prosa ou verso.

Bonecos ou personagens vivas como as Maias (já menos frequentes) são reminiscências de costumes arcaicos ligados ao fim do Inverno e ao eclodir da Primavera, que assinalavam a renovação da natureza e simbolizavam o poder fecundante da vegetação que desabrocha.

Este ano, no mesmo dia, a «Associação Santa Rita, A Nossa Aldeia» organiza também uma Feirinha de Artesanato e Produtos Regionais, entre as 10h00 e as 18h00.