VRSA reforça campanhas de desbaratização em todo o concelho

Objetivo passa pela manutenção dos níveis de higiene pública.

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) vai prosseguir, em agosto, com ações de desbaratização e desratização em todas as freguesias do concelho, de forma a prevenir o controlo de pragas e a manutenção dos níveis de higiene pública.

A campanha reforça os trabalhos de desinfestação realizados durante todo o ano, estando calendarizadas, para o mês de agosto, ações em VRSA (dias 16, 17, 18 e 19), Monte Gordo (dias 22, 23, 24 e 25) e Vila Nova de Cacela (dias 26, 29, 30 e 31).

Além das desinfestações periódicas efetuadas ao abrigo das campanhas pré-programadas (bimensais), em particular nas redes de saneamento, são realizadas desratizações e desbaratizações pontuais no seguimento de reclamações ou requerimentos dos munícipes e reforçadas as medidas de controlo durante os meses de verão.

Periodicamente, o município de VRSA leva também a cabo desinsetizações nas linhas de água em locais previamente definidos pelas autoridades de saúde, com o objetivo de prevenir o vírus do Nilo. Em paralelo, são efetuados tratamentos para prevenção e controlo da processionária ou lagarta do pinheiro.

Estes serviços podem ser solicitados através da Divisão de Ambiente e Serviços Gerais do município de VRSA, pelo telefone 281 510 000 ou por e-mail.