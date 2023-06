VRSA recebe Campeonato da Europa de Rugby Sevens

O Campeonato da Europa de rugby ‘Algarve Sevens’ regressa ao Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.

A grande novidade da competição deste ano, que se realiza entre os dias 9 e 11 de junho, será a «premiação» do evento pela Rugby Europe, com a atribuição da organização do Campeonato da Europa de Rugby Sevens, integrado no mesmo fim de semana de todos os torneios regulares do Algarve 7s. Este reconhecimento traz uma responsabilidade acrescida, elevando o evento, que se realiza em Vila Real de Santo António, para um novo patamar.

Além da enorme relevância de organizar uma das etapas do Campeonato da Europa de Sevens Masculino e Feminino, o Torneio de Elite do Algarve 7’s 2023 volta a juntar 12 equipas profissionais de grande nível com destaque para o Seventise (Campeões Algarve 7s 2022), do Union Begles Bordeaux (Top14 França), assim como as seleções nacionais de Hong Kong e da China, entre outras equipas de elite.

Este ano, outra das novidades será o torneio inaugural de Netball, uma modalidade pouco praticada em Portugal, mas que está a registar um grande crescimento internacional. Esta nova «disciplina» vem no seguimento da visão que a empresa promotora do evento – a Sports Ventures – tem para o Algarve 7s, de o tornar no maior festival desportivo do sul da Europa.

Para José Diogo Trigo de Moraes, promotor do evento, «esta 4ª edição vai ser a melhor de sempre». «As inscrições foram um ‘estrondo’ este ano, todas as competições esgotaram quando ainda faltavam 4 meses para o início do torneio», evidencia.

No total, estarão em campo mais de 50 equipas de rugby e 12 equipas de netball, num total de quase 2000 participantes diretos que vão estar no Algarve durante mais de 5 noites. Além do legado desportivo, este evento é também de extrema importância para o turismo e comércio local, onde serão geradas mais de 9.000 dormidas.

«As nossas expetativas são as melhores e iremos receber todas as equipas no magnífico clima do Algarve, ideal para a prática de rugby, num dos melhores complexos desportivos do país, que nos tem apoiado desde o início e com um grupo de equipas e competições que promete um espetáculo de grande nível de rugby sevens», afirma o diretor do torneio.

As Finais dos Torneios da 4ª edição do Algarve 7s serão disputadas no dia 11 de junho, entre as 17h30 e as 19h45, no Estádio Municipal de Vila Real de Santo António. Após 3 dias de jogos, tudo culmina aqui. Os melhores dos melhores entram no relvado para decidir os vencedores do Algarve 7’s 2023.