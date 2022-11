VRSA recebe 700 participantes nos jogos mundiais da IWAS

VRSA vai voltar a acolher os jogos mundiais da IWAS, onde estarão representados quase 50 países.

O Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António (VRSA) vai voltar a ser palco dos jogos mundiais da IWAS (International Wheelchair and Amputee Sports Federation), destinados a desportistas em cadeiras de rodas e amputados, entre os dias 24 e 29 de novembro.

Entre atletas, treinadores, dirigentes e staff médico, a prova vai reunir cerca de 700 participantes e será disputada por atletas das categorias sub-23, Open Class e Master Class (para atletas acima dos 40 anos de idade).

A inauguração está marcada para amanhã, sexta-feira, dia 25 de novembro, às 18h00, no Estádio Municipal, com a representação de quase 50 países.

O programa, que tem início hoje com treinos para todas as modalidades, segue com a competição de atletismo, natação, powerlifting e wheelchair slalom nos dias 26, 27 e 28 de novembro.

Segundo a Câmara Municipal de VRSA, a realização desta prova no Algarve «mostra não só a capacidade da região em acolher um tipo de turismo inclusivo, como também evidencia as excelentes condições do Complexo Desportivo Municipal, que volta a receber esta competição de alto nível».

Já sobre a escolha do município raiano para a realização dos jogos mundiais da IWAS, «é igualmente sinal do reconhecimento da qualidade e do trabalho de promoção do Complexo Desportivo de VRSA, estrutura que tem atraído dezenas de provas de interesse mediático», afirma.