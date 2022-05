VRSA: Prisão preventiva para suspeito de crime de violência doméstica

Um homem de 38 anos foi detido e indiciado pela prática de um crime de violência doméstica sobre uma mulher de 41 anos, em Vila Real de Santo António (VRSA), no dia 19 de maio, quinta-feira.

Os factos tiveram lugar no hall de um prédio em VRSA. A vítima recusou-se a dar dinheiro ao detido para que este comprasse droga e, em resposta, o suspeito agrediu-a com socos na cara e na cabeça, apertou-lhe o pescoço com ambas as mãos e pontapeou-a por todo o corpo.

Na presença de uma patrulha da PSP que se dirigiu ao local, «o detido de viva voz disse que não tinha medo da Polícia e dirigiu-se à ofendida com intenção de a agredir, tendo sido impedido pelos agentes» da PSP, explica o Ministério Público.

Na sexta-feira, dia 20 de maio, a Procuradora da República de Vila Real de Santo António apresentou o suspeito ao Juízo de Instrução Criminal de Faro para primeiro interrogatório judicial. O suspeito acabou por ficar em prisão preventiva, medida que tinha sido pedida pelo Ministério Público.