VRSA lamenta a morte do antigo autarca Alfredo Graça

Liderou os destinos da autarquia durante seis anos.

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) emitiu uma nota onde expressa «o mais profundo pesar» pela morte de Alfredo Graça, presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António entre janeiro de 1980 e janeiro de 1986.

Alfredo Graça tomou posse na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António em janeiro de 1980, na sequência das segundas eleições autárquicas de 1979, eleito pela coligação APU entre o Partido Comunista Português, de quem foi militante até ao fim da vida, e o MDP/CDE.

«Foram anos intensos de dedicação ao trabalho nos seis anos em que desempenhou o mandato autárquico, aplicando um pensamento de vanguarda numa época em que as autarquias locais não tinham praticamente autonomia política e financeira», enaltecem os responsáveis autárquicos de VRSA.

Durante a sua presidência, foi responsável pela construção de um Plano Diretor Municipal (PDM), o oitavo a ser levado à prática em Portugal, e desenvolveu importantes iniciativas ao nível do planeamento urbanístico, valorizando não só a qualidade dos edifícios, mas também do urbanismo.

«Alfredo Graça desempenhou o seu mandato em condições difíceis. Tinha acabado de ser aprovada uma lei de finanças locais e as autarquias ainda não tinham meios financeiros suficientes para as grandes carências das populações, designadamente no abastecimento de água, na construção de redes de esgotos e na construção de estradas e caminhos», lembra a Câmara Municipal de VRSA.

Nos seus anos de Governação, destacam-se também iniciativas ligadas à habitação social e ao apoio às famílias, tendo liderado processos como a mudança do mercado municipal para uma área estratégica de desenvolvimento ou a criação das linhas gerais do PDM e do Complexo Desportivo.

Foi igualmente responsável pelo estreitamento dos laços com a vizinha Espanha, através da geminação com Ayamonte. «Pelo seu importante legado», o município «decreta dois dias de luto municipal, que se cumprem hoje e amanhã, e coloca a Bandeira a meia haste durante este período».

À família enlutada, colegas e amigos, a autarquia endereça as mais sentidas condolências e uma profunda mensagem de solidariedade. A equipa do barlavento expressa também os seus sentidos pêsames.