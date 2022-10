VRSA e Ayamonte voltam a unir-se na «X Milhas do Guadiana»

A «X Milhas do Guadiana» volta a unir Portugal e Espanha, através de uma corrida que espera receber um milhar de atletas.

A prova transfronteiriça «X Milhas do Guadiana» está de regresso para voltar a unir as cidades de Vila Real de Santo António (VRSA) e Ayamonte (Espanha), numa corrida de 17 quilómetros, com travessia da Ponte Internacional do Guadiana, marcada para dia 6 de novembro.

A partida terá lugar na Avenida Ministro Duarte Pacheco, junto ao Pavilhão João Ilídio Setúbal, em VRSA, às 11h15, sendo que a meta será no lado espanhol, no Estádio Blas Infante, em Ayamonte.

Nesta que é a 27ª edição da «X Milhas do Guadiana», a prova presta homenagem a José Manuel Lobo Militão, uma das figuras incontornáveis do atletismo no concelho de VRSA e mentor do evento, recentemente falecido.

O facto de esta competição atravessar, no seu percurso, uma ponte que une dois países, confere-lhe um carácter internacional, único na modalidade, sendo esperada a participação de um milhar de atletas.

Podem participar na corrida atletas com idade superior a 18 anos, inscritos a título individual ou em grupo, federados ou não, que serão integrados num dos nove escalões disponíveis.

Quanto às classificações, serão atribuídos três tipos: geral individual masculina e feminina, individual por escalões e coletiva por equipas.

As «X Milhas do Guadiana» contam com uma organização mista pela Comissão Mista Desportiva constituída pelas Câmaras Municipais de VRSA, Castro Marim e Ayamonte, pela Divisão Municipal de Desporto de Ayamonte, Grupo Desportivo Pic-Nic e Clube de Atletismo de Ayamonte.

As inscrições encontram-se abertas até ao dia 3 de novembro e podem ser efetuadas aqui.

Esta prova de atletismo teve a sua primeira edição em 1992, numa organização conjunta entre os municípios de VRSA e Ayamonte, tendo assinalado, à data, a construção da Ponte Internacional do Guadiana.