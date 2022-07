VRSA debate Estratégia Regional de Crescimento Azul para o Algarve

Sessão de encerramento contará com a presença do Secretário de Estado do Mar.

A Estratégia Regional de Crescimento Azul para o Algarve vai estar em debate esta quarta-feira, dia 13 de julho, na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António (VRSA), com uma jornada de trabalho dedicada ao tema «O Potencial do Mar na Diversificação da Base Económica do Algarve».

Além dos workshops «Aquacultura e Produção de Algas. Ambiente, Investigação e Ciência» (10h30), «Estaleiros e Indústrias Navais» (14h30) e «Atividade Náutica e Turismo» (16h00), o programa, organizado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, conta com uma sessão final onde marcará presença o Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, às 17h30.

A jornada de trabalho termina com uma visita aos estaleiros da Nautiber, em Vila Real de Santo António, a partir das 19h00.

Na sessão de encerramento, serão apresentadas as conclusões dos três workshops temáticos, onde irão intervir diversos especialistas.

A realização desta iniciativa visa «criar uma rede de parcerias com vista a desenvolver futuras sinergias entre os agentes públicos e privados que, no âmbito do PO CRESC ALGARVE 2020, conseguiram financiamento para desenvolver projetos específicos integrados na área da economia do mar», aponta a organização.