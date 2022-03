VRSA comemora o 34º aniversário das «4 cidades irmãs»

Vila Real de Santo António (VRSA) celebra na próxima sexta-feira, dia 11 de março, juntamente com os municípios do Fundão, Marinha Grande e Montemor-o-Novo, o 34º aniversário da sua elevação a cidade.

Em VRSA, as comemorações têm lugar na Praça Marquês de Pombal, frente aos Paços do Concelho, às 10h00, com a cerimónia de Hastear da Bandeira e a entoação do Hino Nacional e do Hino das 4 cidades – «O caracol da amizade» pela Banda Filarmónica da Associação Cultural de VRSA.

Além do executivo municipal, a iniciativa contará também com a presença da comunidade escolar envolvida no projeto «À Descoberta das 4 Cidades».

No dia 11 de março de 1988, as então vilas do Fundão, Marinha Grande, Montemor-o-Novo e Vila Real de Santo António foram elevadas à categoria de cidade.

Este ato foi testemunhado por muitos fundanenses, marinhenses, montemorenses e vila-realenses na Assembleia da República. Daí em diante, através de uma geminação criada nessa data, estas cidades passaram a denominar-se «cidades irmãs» e o dia 11 de março ficou designado como o dia de aniversário «das 4 cidades irmãs».

Mais tarde, em 1994, nasceu o projeto «À Descoberta das 4 Cidades», uma iniciativa interescolar que pretende dar a oportunidade às crianças do 1º ciclo de conhecer estas cidades, geograficamente, gastronomicamente e culturalmente tão diferentes. O símbolo do caracol é o elemento comum aos estudantes dos quatro municípios.