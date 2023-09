VRSA celebra Festas em Honra de Nossa Senhora da Encarnação

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Encarnação trazem a VRSA concertos, DJs, espetáculo de fogo de artifício e a tradicional procissão.

Vila Real de Santo António (VRSA) começa hoje a celebrar, as festas em honra de Nossa Senhora da Encarnação, padroeira da cidade, num certame que se estende até domingo, dia 3 de setembro.

Este evento anual é um dos pontos altos do calendário, reunindo moradores e visitantes para três dias de festividades, onde o destaque vai para a tradicional procissão e os jogos populares, mas também para diversos concertos, atuações de DJs e um espetáculo de fogo de artifício.

As celebrações em honra de Nossa Senhora da Encarnação começam hoje, com o DJ Miax (22h00) e com o DJ Pedro Carrilho (00h00), no Jardim da Avenida da República (em frente à Capitania).

No segundo dia, a 2 de setembro, a música ao vivo entra em cena às 22h00 com a apresentação da «Banda Oitentamente», na Praça Marquês de Pombal. O programa continua ao ritmo do DJ Gustavo Vera, que assume o palco no Jardim da Avenida da República, a partir da meia-noite.

O terceiro e último dia do certame, a 3 de setembro, domingo, começa às 8h00, com a alvorada. Às 10h00, a diversão continua com o Pau de Sebo, uma competição realizada na Associação de Pescadores Santo António de Arenilha.

Já a tradição marítima é celebrada com a Corrida de Barcos, também na Associação de Pescadores Santo António de Arenilha, às 12h00.

Pelas 17h00 tem lugar a Missa Solene. A tarde culmina com a Procissão em honra de Nossa Senhora da Encarnação, a partir das 18h00, que será acompanhada pela Banda Filarmónica da Associação Cultural de VRSA e pelas embarcações de pescadores no Rio Guadiana.

A música ao vivo volta à Praça Marquês de Pombal, às 21h30, com a Orquestra Sérgio Peres, banda vila-realense fundada nos anos 70 e que alcançou o sucesso com temas como «Sem Ti». A formação está de regresso aos palcos com uma atuação única, tal como o barlavento noticiou.

Segue-se um concerto de Tributo aos Gipsy Kings, às 22h00, encerrando o certame com um espetáculo de fogo de artifício, à meia-noite, na Avenida da República, junto ao Rio Guadiana.

As festas em honra de Nossa Senhora da Encarnação são organizadas pela Câmara Municipal de VRSA e pela Paróquia da Nossa Senhora da Encarnação, em parceria com a Junta de Freguesia de VRSA e a Associação de Pescadores Santo António de Arenilha.