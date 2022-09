VRSA celebra festas em honra de Nossa Senhora da Encarnação

Vila Real de Santo António (VRSA) celebra, as festas em honra de Nossa Senhora da Encarnação, padroeira da cidade, entre os dias 1 e 4 de setembro.

Além da tradicional procissão e dos jogos populares, o cartaz contempla um concerto de Tributo aos Xutos & Pontapés com Domingos Caetano (Iris), um espetáculo de dança, folclore, animação musical e fogo de artifício.

Na Praça Marquês de Pombal estará o Palco Real, em memória do primeiro nome desta praça, Praça Real, e no Jardim da Avenida da República estará o Palco Guadiana, com atuações de dj nos dias 3 e 4.

As festividades começam no dia 1 de setembro, quinta-feira, com animação de rua e a atuação do Grupo Etnográfico Santo António de Arenilha, na Praça Marquês de Pombal, às 22h30.

Já na sexta-feira, dia 2, no Jardim da Avenida da República, sobe ao palco a Academia de Baile Gracia Diaz, às 21h30, a que se segue a música de baile com Zé Aníbal, a partir das 22h00.

No serão de sábado, 3 de setembro, o recinto das festas, na Praça Marquês de Pombal, recebe os sons do Fado Tropical, às 21h30, e da formação vila-realense Cookie Monsters, às 22h30. A noite encerra com DJ MATT, às 00h15, no Jardim da Avenida da República.

O ponto alto das festas acontece no domingo, dia 4 de setembro. Depois dos populares jogos tradicionais e das corridas de barco a remo, que terão lugar a partir das 10h00, na sede da Associação de Pescadores de VRSA, às 18h00 celebra-se a tradicional procissão e homenagem dos pescadores em honra de Nossa Senhora da Encarnação, cujo cortejo percorrerá as principais artérias de Vila Real de Santo António.

No domingo à noite, pelas 22h00, na Praça Marquês de Pombal, as atenções estão centradas no concerto de Tributo aos Xutos & Pontapés com a participação de Domingos Caetano, dos Iris, que promete recriar, na íntegra, a sonoridade e as canções mais marcantes da mítica banda portuguesa.

O cartaz encerra com um espetáculo de fogo de artifício, à meia-noite, na Avenida da República, junto ao Rio Guadiana, a que se seguem os ritmos de dança dos anos 80 e 90 pelo DJ Paulo Karussa.

A festa é organizada pela Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António e pela Câmara Municipal, em parceria com a Paróquia da Nossa Senhora da Encarnação, a Associação de Pescadores Santo António de Arenilha e a Associação Cultural de Vila Real de Santo António.