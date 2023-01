O Farol de Vila Real de Santo António (VRSA) completou ontem, sexta-feira, dia 20 de janeiro, o seu centésimo aniversário.

A efeméride foi assinalada com o descerramento de uma placa alusiva e com um ato protocolar que contou com a presença do Subdiretor-geral da Autoridade Marítima e 2.º Comandante-geral da Polícia Marítima, Contra-almirante Nuno de Noronha Bragança, e do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo.

A cerimónia registou ainda a presença de inúmeras entidades militares e civis que se associaram a este ato simbólico que não só enalteceu este monumento da cidade, mas também homenageou todos os militares e civis que, ao longo do último século, têm estado ao serviço do farol, assegurando o seu bom funcionamento.

As comemorações do Centenário do Farol evidenciam ainda o seu simbolismo através da divulgação da cultura, da profissão de faroleiro e da história dos faróis e salientam a importância desta infraestrutura como equipamento operacional da Direção-Geral da Autoridade Marítima.

O Farol de Vila Real de Santo António é hoje um dos mais relevantes monumentos do município e oferece uma vista deslumbrante sobre a serra e sobre o mar, alcançando o Rio Guadiana, a Mata Nacional das Dunas Litorais, a Baía de Monte Gordo e o litoral da Andaluzia.

A estrutura representa um marco na costa leste do Algarve, servindo ainda hoje como um ponto de referência à navegação de embarcações em águas portuguesas e espanholas com a sua torre de 46 metros e um alcance de 48 quilómetros.