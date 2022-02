VRSA assinala 120° aniversário do Mestre Manuel Cabanas

Manuel Cabanas era «defensor da democracia e um resistente ao regime opressor do Estado Novo».

O município de Vila Real de Santo António prepara a comemoração do 120° aniversário do Mestre Manuel Cabanas, que terá lugar na próxima sexta-feira, dia 11 de fevereiro, «contribuindo e associando-se à perpetuação do seu legado artístico e cívico».

Em colaboração com a Liga dos Amigos Mestre Manuel Cabanas, esta celebração prevê a realização, às 11h00, de uma romagem à sua campa, no cemitério de Cacela Velha, acompanhada da deposição de uma coroa de flores, seguida de um breve apontamento musical.

«Xilogravador de grande qualidade, defensor da democracia e um resistente ao regime opressor do Estado Novo, Manuel Cabanas soube, desde cedo, exercer a sua cidadania em prol das liberdades e da dignidade humana», considera a autarquia.

Natural de Vila Nova de Cacela, foi um homem de lutas que se destacou pela sua intensa atividade artística no campo do desenho e da gravura em madeira, tendo sido condecorado pela Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, no grau de Comendador, pelo então Presidente da República, General Ramalho Eanes.

Em 1991 foi agraciado pelo Presidente da República Mário Soares, com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.