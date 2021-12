VRSA assina protocolo para dinamizar turismo religioso no concelho

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) assinou, esta quarta-feira, um acordo de cooperação para a dinamização do turismo religioso no concelho.

O ato protocolar decorreu na Igreja Matriz de Vila Real de Santo António e insere-se num projeto-piloto que tem por objetivo a divulgação e a promoção do património arquitetónico e cultural existente nas igrejas da região, designadamente em Paróquias do interior algarvio.

O acordo de cooperação tem como parceiros a Diocese do Algarve, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, a Região de Turismo do Algarve, a Direção Regional de Cultura, a Associação de Municípios do Algarve (AMAL) e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, que, por via do Programa Operacional CRESC Algarve 2020, garantirá o financiamento das atividades previstas.

No âmbito deste projeto, o IEFP, em articulação com as Fábricas da Igreja dos concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira e VRSA irá promover ações de requalificação profissional de pessoas em situação de desemprego, preferencialmente de grupos com maiores dificuldades de integração profissional, proporcionando-lhes um percurso de formação certificada em conservação e animação de património religioso.

Estes passos visam implementar, sob a direção da Pastoral do Turismo, um plano que permita criar condições de funcionamento e de visitação das igrejas abrangidas, incluindo-as nos roteiros de promoção do Algarve, pelo seu efeito de atração e diversificação da oferta turística.

As paróquias que irão fazer parte deste projeto-piloto são Alcoutim, Azinhal, Cacela, Cachopo, Castro Marim, Odeleite, Santa Maria e Santiago de Tavira e Vila Real de Santo António, sendo para tal constituída uma comissão técnica de acompanhamento.

A cerimónia de assinatura do acordo de cooperação foi presidida pelo Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas, e pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, contando ainda com a presença, on-line, da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

De acordo com o Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas, «a medida permitirá aos crentes e não crentes desfrutar do património religioso e cultural de cada uma das localidades do Algarve».

«Trata-se de um projeto que quer passar de pioneiro a timoneiro e possa ter condições para ser desenvolvido noutras regiões do país», sublinhou.

Para o presidente da Câmara Municipal de VRSA, Álvaro Araújo, «este protocolo é inclusivo e inovador e permite dinamizar o vasto património religioso que o Algarve possui e que necessita de adquirir uma nova dinâmica».

«Esta parceria revela que a região está unida e pretende dinamizar, proteger e elevar o seu património», concluiu.