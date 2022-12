Voluntários reflorestaram 19 hectares de área ardida em Castro Marim

Mais de uma centena de voluntários plantaram alfarrobeiras e medronheiros na área ardida no incêndio do ano passado da Pernadeira.

Foram mais de 100 os voluntários que responderam ao repto lançado pela Câmara Municipal de Castro Marim e se juntaram na manhã do passado sábado, dia 3 de dezembro, para plantarem árvores nos cerca de 19 hectares de área ardida no incêndio da Pernadeira do passado ano.

As árvores foram doadas pelo «Together We Protect», projeto do Zoomarine com a missão de promover o conhecimento, a preservação e a educação ambiental e onde se inserem medidas como o apoio ao adensamento da região algarvia.

Devido às circunstâncias da ação, e com o objetivo de promover a capacidade de resiliência do território, foram escolhidas espécies autóctones e resilientes ao fogo, como é o caso das alfarrobeiras e medronheiros.

A iniciativa «diferenciada e inédita naquela zona», de acordo com a autarquia de Castro Marim, procurou «envolver e unir toda a comunidade neste processo de reconstrução, e de combate aos incêndios».

Posteriormente, será feita uma monitorização dos resultados e avaliação do contributo para a senda da descarbonização, bem como desenvolvidas novas ações de educação ambiental.

Esta ação integrará ainda um documentário sobre a importância da floresta na retenção de água.

A iniciativa, que contou com a colaboração especial dos escuteiros de Vila Real de Santo António, foi articulada com as Juntas de Freguesia, Zoomarine, Algar, Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos de Alta Mora (ARCDAA) e Cooperativa GuadiMonte.