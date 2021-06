Voluntários da UAlg resgatam tartarugas exóticas de jardim em Almancil

No âmbito de um protocolo entre a Universidade do Algarve (UAlg) e a Câmara Municipal de Loulé para Adaptação às Alterações Climáticas, realizou-se uma ação de voluntariado que permitiu retirar 48 tartarugas exóticas indevidamente libertadas no Jardim das Comunidades, em Almancil.

Esta ação, realizada recentemente e coordenada por Manuela Moreira da Silva, docente do Instituto Superior de Engenharia (ISE) e investigadora do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), contou com a colaboração do Grupo de Voluntariado da Universidade do Algarve – UAlg V+ (nomeadamente de 10 alunos da licenciatura em Biologia Marinha), da Câmara Municipal de Loulé (Divisão de Ação Climática e Economia Circular, Divisão de Espaços Verdes e Gabinete de Eficiência Hídrica), do CIMA e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Procedeu-se à retirada dos exemplares exóticos, que foram identificados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e, posteriormente, encaminhados para o Zoo de Lagos. Foi ainda necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros Municipais de Loulé.

«Para além da importância direta que o resgate destas tartarugas exóticas tem para o funcionamento do lago, esta ação conjunta da UAlg e da Câmara Municipal de Loulé surge na sequência de uma dissertação do mestrado em Ciclo Urbano da Água que pretende melhorar o funcionamento do Jardim das Comunidades, reduzindo os consumos de água e de energia e aumentando a sua biodiversidade», explica Manuela Moreira da Silva, que também coordena o mestrado.

Segundo a docente, «tendo como referência a implementação do European Green Deal, a utilização de Soluções Baseadas na Natureza permite-nos potenciar serviços ecossistémicos nas zonas urbanas e melhorar a sua resiliência às alterações climáticas, não só no que diz respeito à diminuição da amplitude térmica, à retenção de água em momentos de precipitação e à diminuição do ruído, mas também ao aumento do potencial de sequestro de carbono».