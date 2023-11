Viviane e a banda «Entretenga» animam Albufeira em novembro

Viviane e encontro da banda «Entretenga» com «Cantares da Terra» animam Auditório Municipal de Albufeira neste mês de novembro.

O Auditório Municipal de Albufeira continua a abrir as suas portas a espetáculos musicais. No dia 11 de novembro, às 21h30, a banda albufeirense «Entretenga» convida o grupo «Cantares da Terra» de Cascais, para um momento de partilha de sonoridades regionais e tradicionais. Na semana seguinte, no dia 18 de novembro, Viviane regressa a Albufeira para apresentar o seu mais recente projeto »Quando tiveres tempo».

Desta vez, a banda de Albufeira «Entretenga», uma banda com música de raiz popular portuguesa, convida o grupo «Cantares da Terra», para um espetáculo no dia 11 de novembro, às 21h30.

Note-se que o grupo de música popular «Cantares da Terra» foi fundado em 1995 em Cascais e com pessoas de Cascais, que resolveram enaltecer a música tradicional portuguesa de cada região. O grupo já gravou «Cascais Mar Oceano» (1996), «Viagens» (2000) e «Regresso» (2008). No espetáculo em Albufeira vão apresentar ao público sonoridades da região da Estremadura.

A entrada no espetáculo é livre e os bilhetes devem ser recolhidos na bilheteira do Auditório Municipal no dia do espetáculo, das 20h30 às 21h15.

Na semana seguinte, a 18 de novembro, Viviane, um nome «inconfundível» da música portuguesa, regressa a Albufeira, depois da sua participação no Concerto de Verão da Orquestra Ligeira do Exército.

O espetáculo está marcado para as 21h30, onde será apresentado o novo álbum de originais da artista, intitulado «Quando tiveres tempo», a par de outros temas que compõe a carreira, as memórias e o sucesso de Viviane. Em palco estão, igualmente, Tó Viegas na guitarra portuguesa, Filipe Valentim no teclado e melódica, João Vitorino na viola acústica e Bruno Vítor no baixo.

Os bilhetes para o espetáculo já estão à venda e podem ser adquiridos na Galeria Municipal João Bailote, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h00 ou no dia do espetáculo, na bilheteira do Auditório Municipal, das 19h30 às 21h15.