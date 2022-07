Vítor Aleixo lidera uma das Mesas da secção de municípios da ANMP

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) elegeu na segunda-feira, dia 11 de julho, as Mesas das duas novas secções de municípios, da ação climática e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Dando cumprimento à decisão aprovada em dezembro no seu XXV Congresso, em Aveiro, de criação de duas secções de municípios, nos domínios da ação climática e dos ODS, a ANMP elegeu os membros que irão compor as novas secções.

Para presidente da Mesa da Secção de Municípios – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foi escolhido Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, enquanto para a Mesa da Secção de Municípios – Ação Climática foi selecionada Sofia Ferreira, vereadora da Câmara Municipal de Guimarães.

Esta secção, de resto, conta também com um algarvio nos quadros. Trata-se de Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, que ocupa o lugar de vogal.

O encontro contou ainda com uma conferência com Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, e uma comunicação de João Ferrão, conselheiro do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.