Vinhos do Algarve premiados no Concurso Cidades do Vinho

Cinco vinhos do Algarve estiveram em destaque no Concurso Cidades do Vinho, realizado na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal, entre os dias 5 e 8 de maio.

A competição colocou em prova 346 vinhos de 55 municípios, avaliados por 30 jurados, sendo António Ventura o diretor do Concurso e Eduardo Abade o responsável técnico.

Os néctares algarvios causaram boa impressão no painel de provadores, que acabou por destacar com a Grande Medalha de Ouro o vinho ARVAD – Touriga Nacional, produzido no concelho de Lagoa.

Já com a Medalha de Ouro foram distinguidos os vinhos Vida Nova Reserva, da Adega do Cantor (Albufeira), Marquês dos Vales – Grande Escolha (Lagoa) e duas referências da Herdade Barranco do Vale, no concelho de Silves (Reserva e Sauvignon Blanc).

Ao todo foram atribuídas 30 grandes medalhas de ouro e 83 medalhas de ouro, sendo que a cerimónia de entrega de prémios será realizada no dia 11 de junho, na Feira Nacional da Agricultura, em Santarém.

O Concurso Cidades do Vinho é «um concurso único em Portugal que pretende promover os vinhos associados ao seu território».

Os municípios juntam-se aos vitivinicultores para, em conjunto, atuarem como promotores dos vinhos dos seus territórios.

O concurso é uma organização conjunta da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) e da Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal (ARVP), tendo a sua primeira edição decorrido em Lagoa.