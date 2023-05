Vinhos da Herdade Barranco do Vale reconhecidos internacionalmente

A Herdade Barranco do Vale viu os seus vinhos distinguidos no International Wine Challenge 2023 e no 3.º Concurso Cidades do Vinho.

Quatro vinhos da Herdade Barranco do Vale (HBV), um dos produtores dos Vinhos de Silves, foram recentemente distinguidos no International Wine Challenge 2023, um dos mais prestigiados concursos de vinho a nível mundial.

Também no 3.º Concurso Cidades do Vinho, os mesmos rótulos foram distinguidos.

No caso do International Wine Challenge, o HBV Blend Branco Grande Reserva, 2020, conquistou a medalha de bronze e o HBV Blend Tinto Grande Reserva, 2020, foi distinguido com a medalha Commended.

Já a nível nacional, foi a vez do vinho HBV Chardonnay Reserva, 2020, arrecadar a medalha Grande Ouro e do HBV Sauvignon Blanc Reserva, 2021, conquistar a medalha de Ouro no 3.º Concurso Cidades do Vinho, que decorreu nos passados dias 5, 6 e 7 de maio, em São João da Pesqueira.

A Câmara Municipal de Silves congratula o produtor Herdade Barranco do Vale «pelo reconhecimento e sucesso alcançados, que em muito contribuem para atestar o trabalho de excelência que os produtores vitivinícolas do concelho têm realizado nos últimos anos, com forte aposta na qualidade e diferenciação das suas produções».