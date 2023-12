«Vilas em Movimento» combateu solidão de seniores de Alcoutim

O projeto «Vilas em Movimento» levou sete atividades distintas aos seniores do concelho de Alcoutim, com o objetivo de combater a solidão.

A Fundação Galp, em colaboração com a Odiana – Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana, com a parceria da Câmara Municipal de Alcoutim, tem o privilégio de partilhar o êxito do projeto «Vilas em Movimento».

Este projeto, nascido da vontade de cooperação entre as entidades, tem como objetivos primordiais a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população sénior da região, a inclusão social, e a promoção do património cultural e natural através da dinamização das mais variadas atividades.

Nesse sentido, ao longo do último ano, foram realizados sete workshops em diferentes localidades do concelho de Alcoutim.

Foram eles: Arranjos Florais em Martim Longo; Criação de Sabonetes na Barrada; Cestaria no Pereiro; Tecelagem em Alcarias; Meditação em Alcoutim; Confeção e Decoração de Bolachas de Natal em Giões e Mandalas em lã em Martim Longo.

Estas atividades foram desenvolvidas na sua grande maioria com a comunidade sénior, tendo em conta as suas sugestões e gostos, com o intuito de proporcionar a este grupo atividades diferentes e também ações de valorização dos produtos endógenos e do artesanato tradicional, algumas dessas atividades em desuso, mantendo vivas as tradições e costumes locais.

Os workshops envolveram 61 participantes, na sua grande maioria reformados, com idades compreendidas entre os 45 e 90 anos. Marcaram presença também alguns jovens interessados nas atividades, proporcionando contactos intergeracionais.

Os resultados foram «extremamente positivos», com participantes expressando não só satisfação como benefícios tangíveis.

«Aprendi um novo ofício com este workshop»; «Fiquei satisfeito/a com o tema deste workshop»; «Sinto que a participação neste workshop me animou e melhorou o meu bem-estar emocional», foram alguns dos comentários dos participantes do projeto «Vilas em Movimento»

Num breve balanço, o projeto «Vilas em Movimento» cumpriu o compromisso assumido ao longo do ano, satisfazendo as necessidades da população. Ao combater a solidão, promover atividades e proporcionar momentos de bem-estar social e emocional, transformámos positivamente o quotidiano destes grupos, contribuindo para uma comunidade mais unida e resiliente», apontou a organização.