Vila Real de Santo António volta a ser o «Município Mais Azul» do Algarve

Vila Real de Santo António voltou a ser reconhecido como o «Município Mais Azul» da região do Algarve, numa distinção atribuída pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE) e pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), durante a cerimónia Bandeira Azul, que decorreu em Oeiras.

Este galardão visa distinguir o desempenho de excelência na realização das Atividades de Educação Ambiental levadas a cabo no âmbito do Programa Bandeira Azul 2023.

O município de Vila Real de Santo António foi o grande vencedor, entre os 16 que abrangem as cerca de 85 praias com Bandeira Azul da região do Algarve, sendo já a quarta vez que o concelho conquista este prémio, desde o início da sua atribuição, em 2016.

Este galardão premeia os municípios que obtiveram a pontuação mais elevada na avaliação do segundo critério imperativo da candidatura do Programa Bandeira Azul.

Uma das normas obrigatórias é a realização de, pelo menos, seis atividades de Educação e Sensibilização Ambiental, num máximo de 12, sendo que Vila Real de Santo António realizou um total de 12 atividades ao longo do ano de 2023.

As ações desenvolvidas foram realizadas pelas diversas divisões da Câmara Municipal, estando muitas delas incluídas na oferta educativa proposta anualmente aos Agrupamentos Escolares.

«Este reconhecimento é o resultado do esforço levado a cabo pela autarquia na defesa do ambiente, com a preocupação crescente na sensibilização e no envolvimento de toda a comunidade, com especial enfoque para os mais jovens, tendo em consideração o seu papel na mudança de atitudes e na adoção de comportamentos ambientalmente sustentáveis», afirma Álvaro Leal, vereador da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António com os pelouros do Ambiente e da Juventude.