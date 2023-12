Vila Real de Santo António vai passar a celebrar o Dia da Freguesia

A partir de 2024, o dia 8 de fevereiro será celebrado como o Dia da Freguesia de Vila Real de Santo António, decisão aprovada em Assembleia.

A Assembleia de Freguesia de Vila Real de Santo António aprovou por unanimidade, na passada quarta-feira, 20 de dezembro, a criação do Dia da Freguesia, a celebrar-se a 8 de fevereiro.

O enquadramento histórico teve a colaboração do professor doutor Fernando Pessanha, que esclareceu que «o território que compreende a delimitação geográfica atribuída à Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António corresponde, na sua origem, ao termo onde o rei D. Manuel mandou edificar Santo António de Arenilha, vila edificada na foz do Guadiana por Carta de Privilégio de 8 de fevereiro de 1513».

«Durante a Guerra da Restauração, entre 1640 e 1668, a população de Arenilha, temendo os ataques da pirataria e as ameaças das incursões castelhanas, dispersou-se pelos areais do concelho, até que o Marquês de Pombal, ao abrigo do Plano de Restauração do Reino do Algarve, manda reconstruir a “Nova Vila de Santo António de Arenilha”, cuja primeira pedra foi lançada em 17 de março de 1774», detalhou.

Assim, a data de 8 de fevereiro de 1513 corresponde à origem institucional de Vila Real de Santo António, tal como atesta a Carta de Privilégio de D. Manuel nessa data, que institui o termo de Santo António de Arenilha e cujas fronteiras compreendem a área jurisdicional da Freguesia de Vila Real de Santo António.

A 8 de fevereiro de 2024, passados 511 anos da Carta de Privilégio de D. Manuel, será, então, comemorado o 1.º Dia da Freguesia de Vila Real de Santo António.

O executivo da Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António «agradece toda a vital colaboração prestada pelo professor doutor Fernando Pessanha e o seu papel ativo no estudo da história de Vila Real de Santo António».