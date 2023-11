Vila Real de Santo António também celebra Dia de São Martinho

O Dia de São Martinho em VRSA celebra-se durante três dias, na aldeia de Santa Rita e na Corte António Martins, entre 10 e 12 de novembro.

Vila Real de Santo António (VRSA) prepara-se para assinalar o Dia de São Martinho, nos dias 10, 11 e 12 de novembro, com um conjunto de atividades no Centro Comercial a Céu Aberto, na aldeia de Santa Rita e na Corte António Martins.

As comemorações têm início a 10 de novembro, sexta-feira, com a presença da Escola de Hotelaria e Turismo de VRSA, que irá preparar e dar a provar, na Praça Marquês de Pombal, um menu de degustação associado à efeméride, entre as 11h00 e as 13h00.

Também na sexta-feira, a partir das 15h00, a aldeia de Santa Rita celebra um Magusto na zona exterior da antiga Escola Primária, dinamizado pelo Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela.

No Dia de São Martinho, a 11 de novembro, no centro histórico da cidade, as celebrações contam com uma feirinha de artesanato, entre as 9h00 e as 18h00, e a atuação do Rancho Folclórico, às 17h00, ambos promovidos pela Associação Cultural de VRSA.

O programa contempla também um espetáculo de acordeão às 11h30 e às 17h30.

Ainda no mesmo dia, decorre, entre as 10h00 e as 19h00, a ação promocional do dia de São Martinho com a oferta de um copo de jeropiga na compra de 1/2 dúzia de castanhas.

Já na Corte António Martins o serão de sábado fica a cargo de Jaime Gomes, com animação de baile, a partir das 19h00, no Clube Desportivo e Recreativo.

Entre os dias 10 e 12 de novembro haverá ainda divertimentos para os mais novos na Praça Marquês de Pombal, em VRSA.

A iniciativa do Dia de São Martinha tem como objetivo promover o comércio local e dinamizar a marca Centro Comercial a Céu Aberto (CCAA) de Vila Real de Santo António.