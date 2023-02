Vila Real de Santo António marca presença na Bolsa de Turismo de Lisboa

Vila Real de Santo António junta-se a Castro Marim na Bolsa de Turismo de Lisboa, entre os dias 1 e 5 de março, para mostrarem o que de melhor têm para oferecer.

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) volta a marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), o salão de referência para o turismo nacional.

Num espaço integrado no stand da Região de Turismo do Algarve (RTA), entre os dias 1 e 5 de março, o município irá divulgar «aquilo que de melhor tem para oferecer a quem nos visita», de acordo com a Câmara Municipal de VRSA.

A autarquia estará presente no dia 1 de março, pelas 11h30, no espaço de apresentações da RTA (Pavilhão 1), através do Fórum de Turismo da Eurocidade do Guadiana.

Ricardo Cipriano, vice-presidente da Câmara Municipal de VRSA, apresenta o Plano Estratégico de Turismo da Eurocidade 2023-2027 e o concelho parceiro, Castro Marim, fica responsável pela divulgação dos Postos de Turismo da Eurocidade e do site do Território Museu.

No stand destes dois municípios serão também apresentados, no mesmo dia, produtos turísticos transfronteiriços e a «Rota Transfronteiriça», promovida pela empresa Transguadiana.

Em ambos os espaços, será divulgada a marca «Fronteira Líquida» durante todo o evento.

Já no dia 2 de março, pelas 15h00, Conceição Pires, vereadora da Câmara Municipal de VRSA com o pelouro da Cultura, irá apresentar o Festival Histórico «Vila Real de Santo António Setecentista», um evento âncora para o município que irá decorrer em maio deste ano.

Recorde-se que BTL é o maior evento nacional de turismo, dirigido quer aos profissionais quer ao público em geral, que se realiza anualmente na FIL – Parque das Nações

Esta 33ª edição vai contar com a presença de expositores de diferentes segmentos, nomeadamente associações, municípios, agentes de viagem, operadores turísticos, hotelaria, restauração e animação turística.