Vila Real de Santo António festeja Nossa Senhora da Encarnação

Festejos contemplam momentos musicais e religiosos.

Vila Real de Santo António (VRSA) acolhe, de 1 a 4 de setembro, a Festa em Honra da Nossa Senhora da Encarnação, numa organização da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, em parceria com a Paróquia da Nossa Senhora da Encarnação, a Associação de Pescadores Santo António de Arenilha e a Associação Cultural de Vila Real de Santo António.

O Palco Real estará montado na Praça Marquês de Pombal, em memória do primeiro nome desta praça – Praça Real.

No Jardim da Avenida da República estará o Palco Guadiana, com atuações de DJ’s nos dias 3 e 4 de setembro.

As festividades têm início na noite de 1 de setembro, com animação de rua por parte da Banda Filarmónica da Associação Cultural de Vila Real de Santo António e a atuação do Grupo Etnográfico Santo António de Arenilha, no Palco Real.

No dia 2 de setembro, a animação de rua estará a cargo dos «Pardais à solta». À noite haverá espetáculo de dança com a Companhia de Sevilhanas Gracia Diaz e baile com Zé Aníbal, no Palco Guadiana.

Já no dia 3 de setembro, a Associação de Pescadores Santo António de Arenilha dinamizará junto à sua sede o jogo do burro. À noite, no Palco Real, estarão os Fado Tropical e os vilarealenses Cookie Monsters. Depois, no Palco Guadiana, estará DJ Matt.

Para o dia 4 de setembro estão marcadas as cerimónias religiosas, com eucaristia às 9h00, missa solene às 17h00 e procissão às 18h00, com percurso pedonal e fluvial.

A Associação de Pescadores Santo António de Arenilha dinamizará o pau de sebo às 10h00 e a corrida de barcos às 12h00. Às 22h00, no Palco Real, atuará uma banda de tributo aos Xutos & Pontapés, com a participação de Domingos Caetano, dos IRIS.

Pela meia-noite haverá fogo-de-artifício e logo de seguida estará o DJ Paulo Karussa no Palco Guadiana, com músicas dos anos 80 e 90.