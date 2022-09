Primeiro campo de férias de Budens foi «um sucesso». Estiveram envolvidas 33 crianças entre os meses de julho e agosto.

Pela primeira vez, a Junta de Freguesia de Budens organizou o campo de férias de verão para as crianças de Budens e Barão de São Miguel, inserido no projeto «Budens e Barão a Brincar», com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Bispo e em colaboração com a Junta de Freguesia de Barão de São Miguel.

Durante dois meses, mais de três dezenas crianças estiveram envolvidas neste projeto, usufruindo e atividades como praia, pintura, jogos de tabuleiro, culinária, peddy paper, atelier de fantoches, visitas culturais a museus, exposições e monumentos, passeios pedestres, ateliê de arqueologia, conhecimento do património local, educação ambiental, desporto, uma saída de barco para observação de golfinhos e um acampamento.

Este projeto surgiu da visão do executivo de que as Juntas de Freguesia devem ir ao encontro das necessidades da população e com o objetivo de, segundo a organização, «garantir aos pais o apoio para que pudessem trabalhar durante o verão com a tranquilidade e certeza de que as suas crianças estavam bem entregues e, acima de tudo, ocupadas com atividades lúdicas e divertidas durante as férias».