Vila do Bispo: Reuniões de Câmara passam a ser transmitidas online

No Facebook e no YouTube do município.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo informou que, por proposta da presidente Rute Silva, as reuniões do executivo municipal começam a ser transmitidas em direto na página do Facebook e no canal Youtube do município.

Assim, a próxima reunião da Câmara (extraordinária) que irá realizar-se na terça-feira, dia 26 de outubro, já pode ser acompanhada em direto.

A proposta foi apresentada pela presidente da Câmara na primeira reunião do executivo, que decorreu no dia 12 de outubro, tendo sida aprovada por unanimidade na reunião realizada esta semana, dia 19. A ata pode ser consultada aqui.