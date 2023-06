Vila do Bispo renova apoio aos atletas Joana Schenker e Ricardo Teodósio

O município de Vila do Bispo volta a apoiar financeiramente a bodyboarder Joana Schenker e o piloto Ricardo Teodósio, para a próxima época.

A bodyboarder Joana Schenker e o piloto Ricardo Teodósio vão voltar a receber um apoio financeiro por parte do município de Vila do Bispo no valor de 15.000,00 € e 5.000,00 €, respetivamente, para comparticipar ambas as épocas desportivas deste ano.

A atribuição do apoio à atleta de bodyboard foi formalizada através da assinatura de um protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Vila do Bispo e a Fundação do Desporto.

Através do documento, a Fundação fica obrigada a aplicar a verba concedida pela autarquia no projeto desportivo da bodyboarder Joana Schenker.

Por sua vez, o apoio concedido ao piloto Ricardo Teodósio foi oficializado através da assinatura de um protocolo de colaboração entre a autarquia e a Teodósio Motorsport, Lda.

Como contrapartida deste apoio, a atleta e o piloto ficam obrigados a inserir o logótipo do município ou outros elementos promocionais nos equipamentos usados durante as provas, nas ações de divulgação na Internet e comunicação com os média, bem como, fazer referência ao patrocínio da Câmara Municipal de Vila do Bispo

Este apoio financeiro «representa um contributo na comparticipação das despesas dos desportistas e contribuirá para a melhoria das condições da sua participação nas provas que irão decorrer ao longo do ano», segundo a autarquia.

Esta medida, «vem confirmar o empenho e disponibilidade da autarquia em apoiar e investir nos atletas potenciando a obtenção de resultados de relevo em várias modalidades», acrescenta ainda.