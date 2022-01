Vila do Bispo presta homenagem aos funcionários aposentados em 2021

Foram homenageados 10 funcionários.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo prestou homenagem aos funcionários da autarquia aposentados no ano 2021, numa cerimónia que decorreu no Auditório do Centro Cultural no domingo, dia 23 de janeiro.

Os colaboradores distinguidos foram Américo José de Campos, Cesaltino Francisco Amantes, Joaquim Luís Borba Rosado, José Barata Bravo, José da Glória Tomé Correia, José Francisco da Glória Boto, José Joaquim Martins, José Romão Gonçalves Pires, Manuel Francisco Vieira Rio e Maurício José Cintra de Sousa.

«Porque as pessoas são o principal património» da autarquia «e porque os exemplos de boas práticas devem ser dados dentro de portas», a autarca Rute Silva reconheceu publicamente «o trabalho desenvolvido ao longo de uma vida destes funcionários que foram exemplo de profissionalismo, de dedicação e de responsabilidade para com os seus concidadãos».

Foto: Daniel Pina/ Algarve Informativo.