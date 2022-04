Vila do Bispo prepara defesa da floresta contra incêndios

Trabalhos de limpeza e silvicultura preventiva decorrem por todo o concelho.

A presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva, visitou recentemente os trabalhos de silvicultura preventiva que estão a ser executados no concelho, para prevenir os riscos associados aos incêndios rurais/florestais.

No local, ouviu as explicações sobre as intervenções que estão a ser realizadas nos sítios previamente definidos em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil, o Gabinete Técnico Florestal da Associação de Municípios das Terras do Infante e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

À semelhança dos anos anteriores, estes trabalhos têm como objetivo mitigar os riscos associados aos incêndios rurais/florestais e preparar condições para um combate eficaz. Com a redução estratégica da carga de combustível acumulada, sem colocar em causa a preservação dos recursos florestais, é diminuída a intensidade e propagação dos incêndios, melhorando os acessos e facilitando as operações de extinção.

Desde o início do ano, já foram intervencionados mais de 32 hectares no concelho pela equipa de Sapadores Florestais de Vila do Bispo, abrangendo toda área envolvente da Aldeia da Pedralva até à EN268, bem como o Perímetro Florestal Vila do Bispo (Torre De Aspa; Casa do Guarda Florestal; Charnequinha do Castelejo, Ataboeira, Cerro da Barriga, Lomba do Covão da Azinheira e a Lomba dos Verdalhos).

Já em fase de conclusão está a intervenção que decorre na Zona do Pardieiro, até ao limite com o concelho de Lagos (Zona da Vinha Velha), que abrange uma área superior a 26 hectares. Há ainda previsão para, antes do período critico, intervencionar o Caminho que liga o marco geodésico do Pardieiro até a Casa Velha em Barão de São Miguel.

Depois, entre 1 de junho e 31 de outubro, a equipa de Sapadores Florestais estará envolvida nas ações de vigilância e 1ª intervenção, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais – DECIR 2022.