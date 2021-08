Vila do Bispo oferece cadernos de fichas aos alunos do 1.º ciclo

Medida já aplicada nos anos letivos anteriores.

O município de Vila do Bispo vai oferecer os cadernos de fichas escolares, que complementam os respetivos manuais escolares, a todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública do concelho.

Esta medida abrange 173 alunos e traduz-se num investimento de 5.847,53 euros por parte da autarquia, contemplando os cadernos de fichas de Português, Matemática e Estudo do Meio e, no caso dos 3.º e 4.º anos, também os cadernos de fichas de Inglês.

As fichas serão entregues aos alunos pelos serviços de educação da autarquia, no início do ano letivo. Esta medida tem como objetivo «promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino e minimizar os encargos financeiros das famílias do concelho com a educação, tendo em conta os tempos incertos que estas estão a passar na atual conjuntura», explica a Câmara Municipal.