Vila do Bispo instala painéis fotovoltaicos nos edifícios públicos

Edifícios públicos de Vila do Bispo ficam mais sustentáveis com a instalação de mais de uma centena de painéis fotovoltaicos.

O município de Vila do Bispo instalou, recentemente, 108 painéis fotovoltaicos para autoconsumo, nos edifícios da Câmara Municipal e do Centro Escolar de Budens, que geram energia limpa e renovável, contribuindo assim para a redução da intensidade carbónica destes edifícios.

Com a instalação destes sistemas fotovoltaicos, que representam no seu total uma potencia instalada de 44 KWp, prevê-se uma redução anual na fatura de energia elétrica na ordem dos 34,8 por cento no edifício da Câmara que dispõe de 51 unidades, e de 63 por cento no Centro Escolar de Budens onde foram colocadas 57 unidades, que se traduz numa poupança anual de 8.382 euros.

A empreitada de fornecimento e instalação dos painéis representou um investimento de 62.207,00 euros e foi executada no âmbito do contrato de fornecimento de energia elétrica estabelecido com a EDP Comercial.

Com a implementação desta medida a Câmara Municipal de Vila do Bispo está a contribuir para o ambiente e simultaneamente para a sustentabilidade económica do município ao reduzir o valor anual da fatura da eletricidade.