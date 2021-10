Vila do Bispo inaugura painel de arte urbana pela «Igualdade»

Estúdio Onze tem a responsabilidade artística da obra.

O município de Vila do Bispo, no âmbito das comemorações do Dia Municipal para a Igualdade de Género e Não Discriminação, vai inaugurar o painel de arte urbana «Igualdade» e apresentar o diagnóstico do Plano para a Igualdade de Género e Não Discriminação do concelho, no dia 24 de outubro, às 16h00, no recinto exterior do Lar de Sagres.

Este painel será inaugurado pelas conselheiras para a igualdade Rute Silva (presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo) e Marisa Azedo (diretora técnica da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo).

A criação deste painel visa, através da arte, «sensibilizar e despertar consciências para a luta contra as desigualdades, as discriminações e obtenção de direitos, contribuindo para um mundo mais igualitário e inclusivo, em vertentes como o género, sexualidade, deficiências entre tantas outras», explica a autarquia.

A obra, responsabilidade artística do Estúdio Onze, será concebida na parede lateral do Lar de Sagres entre a próxima segunda-feira, dia 18 de outubro, e o dia da sua inauguração.

A entrada na inauguração será livre.