Vila do Bispo homenageou funcionários municipais aposentados em 2020

Homenagem a quatro funcionários.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo prestou no sábado, dia 26 de junho, homenagem aos funcionários da autarquia que se reformaram no ano 2020, numa cerimónia que teve lugar no Centro Cultural.

Jorge Manuel Alves Borba, José Augusto Martins Neves, Lourivaldo Gonçalves Bento e Vera Lúcia Correia de Sousa foram os funcionários homenageados.

O momento contou com a presença de Rute Silva, presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo (CMVB), Armindo Vicente, vice-presidente da CMVB, Fernando Santana e Marisa Dias, vereadores da CMVB e Ana Bela Martins, presidente da Assembleia Municipal de Vila do Bispo.

No decorrer da cerimónia, Rute Silva enalteceu e agradeceu «o trabalho que estes funcionários desenvolveram em prol do município de Vila do Bispo».

A cerimónia foi «simples» e decorreu «seguindo todas as normas de segurança e prevenção da COVID-19», explica a autarquia em nota enviada às redações.